Jaguar E-PACE у версії R-Dynamic Black Edition відрізняється чорними деталями екстер'єру

Серія R-Dynamic Black Edition створена на основі модифікації R-Dynamic S моделі E-PACE. Вона відрізняється спеціальними елементами дизайну.

Оздоблення екстер’єру включає чорні дверні дзеркала з покриттям Gloss Black, оздоблення стандартного переднього бампера та решіток радіатора і накладок на них — також у кольорі Gloss Black. Чорні також обрамлення бічних вікон та повітрозабірники, з емблемою Jaguar. Екстер’єр доповнюють 19-дюймові легкосплавні диски у кольорі Satin Grey із контрастними брендованими гальмівними супортами червоного кольору, тоноване скло та панорамний дах.

Серія R-Dynamic Black Edition доступна в усіх кольорах екстер’єру E-PACE, включно з новим білим Ostuni White.

У салоні серії R-Dynamic Black Edition відрізняється 11,4-дюймовим сенсорним HD-дисплеєм, який забезпечує керування інформаційно-розважальною системою Pivi Pro. Вона дозволяє водієві виконувати 90% основних команд за 2 натискання з головного екрана, завдяки спрощеній структурі меню.

Останнє доповнення до сімейства E-PACE доступне з низкою 2-літрових м’яких гібридних силових агрегатів Ingenium, які обладнані 9-ступеневою автоматичною трансмісією та системою повного привода у стандартній комплектації.

Автомобіль Jaguar E-PACE доступний з 3-циліндровим силовим агрегатом P300e з технологією плагін-гібрида (PHEV), а також 4-циліндровими бензиновими та дизельними двигунами Ingenium, які використовують технологію м’якого гібрида (MHEV) для забезпечення покращених робочих характеристик, оптимізації та потужності.