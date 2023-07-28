Кабачковий кекс (можна назвати його запіканкою) може стати в нагоді і в свято, і на щодень, адже коштує дешево та робиться просто.

Інгредієнти:

кабачки 2 шт.

борошно 150 г

яйця 2 шт.

цибуля 1 шт.

часник 2 зубчики

сіль, перець за смакомвідварне куряче філе 200 г

сир твердий 100 г

йогурт або сметана 50 г

в’ялені томати (за бажаням)

прованські трави або кріп (за бажанням)

олія для того, аби змастити форми

Якщо у вас не кабачок, а цукіні, то частину овоча можна порізати тонкими слайсами: зелена шкірка дасто додаткові колір та фактуру (фото Marmiton)

Кабачки помити та натерти. Часник та цибулю почистити та подрібнити. Всі овочі змішати, додати сіль, перець, борошно, яйця та добре перемішати. Додати дрібно нарізане куряче філе.

За бажанням можна додати в’ялені томати та сухі прованські трави. Викласти у змащену олією форму. Змішати натертий сир зі сметаною або йогуртом. Викласти зверху.

Поставити у розігріту до 180° духовку. Запікати 35-40 хвилин. Подавати гарячим. Кабачки можна замінити цукіні. Вийде яскравіше.