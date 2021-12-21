Урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні у вівторок, 21 грудня, вивела з «червоної» зони карантину шість областей, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, з 00:00 23 грудня карантин буде послаблено в Житомирській, Миколаївській, Київській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Ці області комісія перевела в «жовту» зону.

Таким чином, у «червоній» зоні наразі продовжать перебувати лише дві області – Волинська і Запорізька.

Зазначимо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади у «жовтій» зоні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» Covid-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або Covid-сертифікат про одужання.

Таким чином у «жовтій» зоні карантину громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з вищезгаданих документів.