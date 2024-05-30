Україна призупиняла експорт вугілля через повномасштабну війну

Кабінет міністрів України зняв заборону на експорт кам'яного вугілля, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, отриманих з кам'яного вугілля. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у четвер, 30 травня.

Тепер Україна зможе експортувати 1,15 млн тонн вугілля у 2024 році, йдеться в повідомленні.

Причиною зняття заборони є необхідність забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля на експорт.

Нагадаємо, у червні 2022 року Кабінет міністрів заборонив експорт українського вугілля за кордон. Причиною стала підготовка до опалювального сезону в Україні в умовах воєнної агресії Росії.

Завдяки забороні українці змогли перейти зиму 2022-2023 без імпорту вугілля. Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, перед опалювальним сезоном на складах у країні було 2 млн тонн вугілля, до кінця – 1,2 млн тонн.

У грудні 2022 року Кабмін продовжив нульову квоту на експорт вугілля на 2023 рік.