Надія Лещик очолювала відділ медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмана

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення 50-річної Надії Лещик на посаду освітньої омбудсманки. Про це в п’ятницю, 1 листопада, повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і колишній освітній омбудсман Сергій Горбачов.

Горбачов зазначив, що рівно п’ять років тому освітній омбудсман та Служба освітнього омбудсмана почали приймати звернення від учасників освітнього процесу.

«Це були непрості для всіх нас роки – а далі все так само багато роботи й багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, Уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надію Лещик», — написав Сергій Горбачов.

Що відомо про нову освітню омбудсманку

50-річна Надія Лещик родом із Броварів Київської області. Вона здобула три вищі освіти за спеціальностями: «Державне управління – електронне урядування», «Управління навчальним закладом» і «Педагогіка та психологія».

Надія Лещик десять років пропрацювала у структурному підрозділі Міністерства освіти і науки України. Також була заступницею керівника Громадської ради при управлінні освіти Броварської міської ради. У 2021 році була кандидаткою в депутати міської ради Броварів від партії «Голос». З жовтня 2019 року Надія Лещик очолювала відділ медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмана України.

Зауважимо, посаду уповноваженого з прав людини у сфері освіти Кабінет міністрів ввів у 2018 році. Освітній омбудсман призначається урядом терміном на п’ять років без права повторного призначення. В обов'язки освітнього омбудсмана входить контроль за дотриманням прав учнів та працівників сфери освіти, приймання скарг та їх перевірка, а також звернення в правоохоронні органи у разі виявлення порушень.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 серпня закінчився термін повноважень першого освітнього омбудсмана Сергія Горбачова, а вже 16 серпня уряд ухвалив рішення про його звільнення з посади.