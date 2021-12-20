Кабінет міністр на засіданні в понеділок, 20 грудня, встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року.

Як уточнює Міністерство економіки, йдеться про пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів. Так, їхня вартість становитиме:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Нагадаємо, що з 10 грудня в Україні запрацював перший етап закону, що обмежує використання поліетиленових пакетів. У супермаркетах та магазинах тепер заборонено безкоштовно розповсюджувати поліетиленові пакети, а за порушення закону підприємців можуть оштрафувати на 8500 грн.

Зокрема, з 10 грудня у магазинах, супермаркетах, аптеках, та кафе заборонено пропонувати клієнтам скористатися безкоштовним поліетиленовим пакетом. Ці обмеження не стосуються біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, у які запаковують свіжу рибу, м’ясо та сипучі продукти.