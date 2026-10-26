Кабмін змінив правила бронювання

У понеділок, 26 жовтня, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що змінює правила бронювання військовозобов’язаних від мобілізації на період воєнного стану. Уряд передбачив перегляд критеріїв визначення критично важливих підприємств, а також знизив граничний рівень бронювання працівників оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів.

Згідно з постановою, центральні органи виконавчої влади, а також обласні державні й військові адміністрації мають переглянути критерії визначення критично важливих підприємств протягом десяти днів із дня набрання постановою чинності. Під час оцінювання важливості підприємства враховуватимуть, чи може припинення або суттєве скорочення його діяльності через мобілізацію працівників зашкодити обороноздатності держави, роботі критичної інфраструктури, життєзабезпеченню населення або макрофінансовій стійкості. Якщо підприємство більше не відповідатиме оновленим критеріям, його статус критично важливого можуть скасувати.

Крім того, уряд утворив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних і затвердив положення про його роботу.

Водночас чинні рішення про надання підприємствам статусу критично важливих залишатимуться дійсними протягом установленого строку, якщо їх не скасують за результатами перегляду.

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Також відповідно до постанови, підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів зможуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників замість 100%.

Нагадаємо, постанову про зміни до правил бронювання ухвалили 23 жовтня, однак перед публікацією документ перебував на стадії технічного доопрацювання. Крім того, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд планує до 1 грудня обговорити з бізнесом нову модель бронювання, у межах якої підприємства зобов’яжуть залучати працівників до війська.