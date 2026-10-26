Уряд готує зміни до бронювання від мобілізації

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Наразі документ проходить технічне доопрацювання, після чого його мають опублікувати. Також уряд планує до 1 грудня обговорити з бізнесом нову модель бронювання, яка передбачатиме зобов’язання підприємств щодо залучення працівників до війська. Про це 26 жовтня на Київському міжнародному економічному форумі повідомили прем’єр-міністр Сергій Корецький та заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, пише «Економічна правда».

Коли запрацюють нові правила бронювання?

За словами Кіндратіва, уряд проголосував за постанову в п’ятницю, 23 жовтня. Зараз документ доопрацьовують, щоб привести його у відповідність до нормотворчих стандартів. Посадовець припустив, що постанову можуть підписати й опублікувати вже 26 жовтня. Вона набуде чинності з моменту публікації. Після цього впродовж десяти днів мають переглянути галузеві та регіональні критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Кіндратів наголосив, що мета постанови – не скоротити кількість заброньованих працівників заради збільшення мобілізаційного ресурсу. За його словами, бронювання мають забезпечувати підприємства, без яких неможливе нормальне функціонування країни.

Як уряд планує змінити систему бронювання?

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що уряд хоче розмежувати критичність підприємств та економічні критерії бронювання, зокрема рівень зарплат і відсутність податкових боргів. За словами прем’єра, нова модель має зупинити зростання кількості бронювань, які він вважає несправедливими, і водночас не допустити погіршення економічної ситуації.

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Корецький закликав бізнес спільно з урядом розробити механізм, за якого підприємства зможуть бронювати працівників, але братимуть на себе зобов’язання щодо прогнозованого залучення частини персоналу до військової служби.

На думку прем’єра, це допоможе військовим планувати ротації, а державі – уникати ситуацій, коли людей для поповнення війська доводиться шукати на вулицях. До 1 грудня уряд планує сформувати новий суспільний договір і провести зустріч із представниками бізнесу для обговорення цієї моделі.

Чи дозволять підприємствам бронювати 100% працівників?

Раніше обговорювалася можливість бронювання всіх військовозобов’язаних працівників підприємства за умови виконання певного мобілізаційного зобов’язання. Кіндратів пояснив, що наразі це загальна концепція. Спочатку уряд планує проконсультуватися з представниками бізнесу, тому остаточних правил такого механізму ще немає.

Отже, постанова про нові правила бронювання вже ухвалена, але конкретні умови її застосування можна буде оцінити після опублікування документа. Окремо уряд має узгодити з бізнесом майбутню модель бронювання з мобілізаційними зобов’язаннями.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр заявляв, що уряд розглядає можливість скасування дозволу бронювати від мобілізації 100% працівників через зловживання з боку підприємств. За його словами, компанії можуть штучно збільшувати штат і бронювати людей, які фактично не виконують критично важливих функцій.