Уряд погодив нові правила бронювання військовозобов'язаних

Кабінет Міністрів у вівторок, 13 жовтня, ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас остаточного рішення щодо скорочення кількості працівників, яких підприємства можуть забронювати від мобілізації, поки немає. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а питання відсоткових лімітів бронювання мають узгодити упровж п’яти днів.

Чи скоротять кількість заброньованих працівників?

Раніше уряд розглядав можливість суттєво зменшити частку працівників, яких можуть бронювати критично важливі підприємства. Зокрема, пропонували такі зміни:

для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики – скоротити ліміт зі 100% до 85%;

для підприємств житлово-комунального господарства – із 75% до 60%.

Однак на засіданні 13 жовтня ці обмеження остаточно не затвердили. «Рішення щодо нових лімітів мають доопрацювати впродовж наступних п'яти днів», – повідомив Ярослав Железняк у телеграм-каналі «Залізний нардеп».

Окремо в уряді обговорювали зміну порядку розрахунку кількості працівників, яких підприємство може забронювати. За словами Железняка, його джерела повідомили, що із проєкту, ймовірно, вдалося прибрати норму про зміну бази для розрахунку 50% бронювання.

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Натомість, за інформацією депутата, під час розрахунку, як і зараз, можна буде враховувати працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації з інших підстав. Зокрема, йдеться про студентів, батьків трьох дітей та людей, які здійснюють догляд за родичами. Остаточний зміст цих положень стане відомий після доопрацювання та оприлюднення постанови.

Водночас уряд погодив створення Координаційного центру з питань бронювання. Положення про його роботу мають доопрацювати впродовж одного дня. До складу центру планують залучити представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.