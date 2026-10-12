В Україні можуть змінити правила бронювання працівника

Кабінет Міністрів готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних, які можуть зменшити кількість заброньованих працівників на оборонних, енергетичних та комунальних підприємствах. Про це у понеділок, 12 жовтня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на отриманий від джерел проєкт урядової постанови. За словами депутата, документ розсилали на погодження 9 жовтня, а його автентичність підтвердили джерела. Проєкт передбачає зміни до постанови Кабміну №76, яка регулює бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації.

Кому пропонують зменшити ліміти бронювання?

Для оборонних та енергетичних підприємств максимальну частку заброньованих військовозобов’язаних працівників пропонують знизити зі 100% до 85%. Для підприємств теплопостачання, водоканалів і сфери поводження з відходами – із 75% до 60%.

Також уряд пропонує змінити розрахунок квоти для підприємств, які можуть бронювати до 50% військовозобов’язаних. Із кількості працівників, на основі якої визначають цю квоту, хочуть виключити тих, хто вже має відстрочку з інших підстав, як от через навчання, догляд або наявність трьох дітей.

Це може зменшити кількість доступних бронювань навіть без зміни самого ліміту. Наприклад, якщо на підприємстві працюють 100 військовозобов’язаних, із яких 20 мають іншу відстрочку, квоту розраховуватимуть від 80 людей. Відповідно, підприємство зможе забронювати 40 працівників замість 50.

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Статус критичного підприємства залежатиме від нового центру

Проєкт також передбачає створення Координаційного центру при Кабміні у складі 17 осіб, зокрема представників СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. Як повідомив Железняк, рекомендація цього органу буде необхідною для надання підприємству статусу критично важливого та встановлення ліміту бронювання понад 50%. Центр також зможе рекомендувати позбавити підприємство такого статусу.

Водночас, за словами депутата, у проєкті не визначені строки, критерії та порядок оскарження відповідних рішень. Міністерства й обласні державні адміністрації, згідно із запропонованими змінами, мають переглянути галузеві критерії критичності до 20 жовтня.

Що буде з уже наданими бронюваннями?

Ярослав Железняк зазначає, що документ не пояснює, що відбуватиметься з чинними бронюваннями, якщо їхня кількість перевищуватиме нові ліміти. Інформація про підготовку проєкту не означає автоматичного скасування вже наданих відстрочок. Остаточні правила та дату їхнього запровадження можна буде визначити після ухвалення й оприлюднення відповідного рішення уряду.

Як зміни можуть вплинути на роботу підприємств?

Проти зменшення ліміту бронювання для оборонних підприємств виступив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. Він повідомив, що виробникам зброї вже зараз бракує фахівців, а запропоновані зміни змусять їх обирати, кого з наявної команди залишити без бронювання. За його оцінкою, працівники оборонно-промислового комплексу становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні.

Федірко також зазначив, що галузь уже пройшла перегляд критичності. За наведеними ним даними Міноборони, 14% підприємств, які проходили цю перевірку, не підтвердили статус. На його думку, можливі зловживання слід перевіряти на конкретних підприємствах, а перед запровадженням обмежень – оцінити їхній вплив на виробництво зброї та виконання оборонних контрактів.

Нагадаємо, у серпні у Львівській міськраді заявили про відплив кадрів із комунальних підприємств через обмежені можливості бронювання. За словами міського голови Андрія Садового, працівники звільнялися та переходили до приватних компаній, які мали можливість бронювати 100% військовозобов’язаних і виконували міські підряди. Більшість комунальних підприємств Львова можуть бронювати 50% військовозобов’язаних працівників, а «Львівводоканал», ремонтно-аварійне підприємство та підприємства теплоенерго – 75%.