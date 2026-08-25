Львівська мерія проситиме уряд переглянути відсоток бронювання працівників комунальних підприємств

Львівська міськрада звернеться до уряду через відсутність повного бронювання від мобілізації для працівників комунальних підприємств. Про це у вівторок, 25 серпня, на засіданні сесії ЛМР повідомили міський голова Андрій Садовий та його перший заступник Андрій Москаленко.

Перший заступник мера Андрій Москаленко зазначив, що львівські комунальні підприємства не мають можливості для бронювання 100% працівників, що спричиняє значний відплив кадрів.

На цій проблемі також наголосив міський голова Андрій Садовий. На думку мера, питання потребує вирішення, тому міськрада підготує відповідне звернення до уряду.

«У нас масово люди звільняються з комунальних підприємств і переходять у приватні фірми, які мають 100% бронювання і які працюють на підрядах, які оголошує місто. Тобто, є аномалія в державі. Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність, не мають 100% бронювання, а ті, хто в них працює на підрядах, – мають», – зазначив Андрій Садовий.

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Зазначимо, більшість комунальних підприємств Львова мають можливість бронювання 50% працівників, а «Львівводоканал», ремонтно-аварійне підприємство та підприємства теплоенерго – 75%.