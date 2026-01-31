Критерії критичності для підприємств залишаються старими, проте для працівників будуть нові правила

З 1 лютого в Україні діятимуть оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. Що буде по-новому, розповіла адвокатка Олена Хоменко, передає «Українське радіо».

Вища зарплата

З 1 лютого 2026 року забронювати працівника критичні підприємства зможуть за умови, що його зарплата становить не менше 21 617 грн. Ідеться про поріг у ті ж 2,5 мінімальні зарплати, що й раніше, проте з нового року в Україні мінімальна зросла до 8 647 грн.

Також у працівника має бути відсутня заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску.

Менше бюрократії

З 1 лютого зміниться також термін, через який можна повторно подати заявку на бронювання працівника. Якщо раніше йшлося про п’ять днів після відмови, то тепер подати нову заявку можна буде одразу ж.

Окрім того, скоротиться термін розгляду заявки. Якщо раніше йшлося про три доби, то тепер – про 24 години.

Бронювання через «Дію» дає можливість отримати зарахування на спеціальний облік в системі «Оберіг». Водночас наявність відомостей в електронних реєстрах не звільняє самого працівника від обов’язку мати при собі належним чином оформлені паперові документи. Це: