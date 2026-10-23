Повне бронювання без додаткових умов скасовують для всіх підприємств

Кабінет Міністрів переглянув систему бронювання працівників від мобілізації та скасував безумовне 100% бронювання для підприємств. Водночас для енергетики й оборонно-промислового комплексу передбачать можливість отримати винятки за наявності виробничої потреби. Про це у п'ятницю, 23 жовтня, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами голови уряду, зміни мають зробити правила зрозумілішими та справедливішими як для працівників у тилу, так і для військовослужбовців на фронті.

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Як змінять правила бронювання

Критичність підприємств. Статус критично важливого підприємства більше не визначатимуть безпосередньо через його економічні показники. Галузеві та регіональні критерії планують оновити, а також перевірити на можливі зловживання.

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Скасування безумовного бронювання 100% працівників. Повне бронювання без додаткових умов скасовують для всіх підприємств. За словами Корецького, попередня система створювала можливості для зловживань, зокрема для створення компаній винятково заради отримання бронювання. Водночас підприємства енергетики та оборонно-промислового комплексу зможуть звернутися до Координаційного центру з обґрунтуванням виробничої потреби в повному бронюванні працівників.

Можливість 100% бронювання за додаткових умов. Уряд також готує механізм, який дозволить повністю бронювати працівників за умови регулярного добровільного залучення частини персоналу до лав ЗСУ на визначений термін. При цьому за ними мають зберігатися робоче місце та заробітна плата.

«Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом», – зазначив Корецький.

Міністерство оборони та Міністерство економіки спільно з представниками бізнесу мають опрацювати умови й розробити механізм бронювання. Уряд планує затвердити його до 1 грудня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький 19 жовтня в інтерв’ю BBC заявив, що Верховна Рада може посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини. Для цього планують актуалізувати законопроєкт, який уже тривалий час перебуває на розгляді парламенту. За словами глави уряду, такі зміни можуть стати відповіддю на критику можливого посилення правил бронювання з боку бізнесу. Водночас Корецький наголосив, що випадками ухилення від мобілізації та СЗЧ уже займаються.