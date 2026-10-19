Корецький заявив, що планують актуалізувати законопроєкт, який уже тривалий час перебуває на розгляді парламенту

Верховна Рада може посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини. Для цього планують актуалізувати законопроєкт, який уже тривалий час перебуває на розгляді парламенту. Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив в інтерв’ю BBC, яке було опубліковане у понеділок, 19 жовтня.

За словами глави уряду, на тлі критики можливих змін до правил бронювання представники бізнесу можуть закликати владу посилити боротьбу з ухиленням від мобілізації та випадками СЗЧ. Водночас Корецький наголосив, що цими порушеннями вже займаються.

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«Що зараз буде зроблено? Актуалізовано законопроєкт, який уже у Раді довгий час перебуває. Актуалізовано цей законопроєкт, і буде посилено відповідальність», – зазначив прем’єр.

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Він пояснив, що українське військо необхідно поповнювати, адже частина військовослужбовців вибуває зі служби через поранення, загибель або зникнення безвісти. Крім того, бійці, які перебувають на фронті протягом тривалого часу, потребують ротації.

Наразі за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону й мобілізацію передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за такі порушення може становити від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за передбачених законом обставин може наставати й кримінальна відповідальність. Які саме зміни до покарань пропонуватимуть у межах актуалізованого законопроєкту, Корецький у наведеній заяві не уточнив.

Нагадаємо, 16 жовтня прем’єр-міністр заявляв, що Кабмін розглядає можливість скасування дозволу бронювати від мобілізації 100% працівників через зловживання з боку підприємств. За його словами, компанії можуть штучно збільшувати штат і бронювати людей, які фактично не виконують критично важливих функцій.