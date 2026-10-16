Зараз постанова про зміни до системи бронювання перебуває на опрацюванні, сказав прем'єр

Кабінет Міністрів України розглядає можливість скасування дозволу підприємствам бронювати 100% працівників через масштабні зловживання. Водночас для критичних підприємств оборонного та енергетичного комплексів радикальних змін не планують. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді 16 жовтня, передають Forbes Ukraine та LB.ua.

За словами прем’єра, підприємства, що мають право бронювати працівників, можуть збільшувати штат до безкінечності та бронювати працівників, які фактично не виконують критично важливих функцій. Як приклад він навів підрядника енергокомпанії, у якого з 100 працівників лише 20 безпосередньо виконують роботи для замовника, але заброньовані всі 100.

«Це єдина причина, чому ми дивимось про 100-відсотковий бар’єр, видозміни його, чи все таки залишити так, як є. Бо, на жаль, зловживань багато. І продовжуються щомісяця додаткові бронювання», – пояснив Корецький.

Він також виступив за розподіл критичності та економічного блоку. Зокрема, рівень зарплат і відсутність податкової заборгованості самі по собі не означають, що підприємство є критичним.

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Сергій Корецький зазначив, що постанова про зміни до системи бронювання ще перебуває на опрацюванні.

Кабмін переглядає систему мобілізації та бронювання, зокрема через потребу в поповненні українського війська. Водночас конкретні параметри змін ще не затверджені. Корецький наголосив, що критикувати майбутні правила передчасно, доки немає ухвалених рішень і оприлюдненого документа.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що уряд розглядав можливість суттєво зменшити частку працівників, яких можуть бронювати критично важливі підприємства. Зокрема, йшлося про скорочення квот для підприємств ОПК та енергетики зі 100% до 85%, а для житлово-комунальних – із 75% до 60%. Однак ці обмеження остаточно не затвердили.