Моряки матимуть можливість перетинати кордон лише за погодженням територіальних центрів комплектування. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня.

Зазначається, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.

Очікується, що таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків і збільшити надходження до держбюджету.