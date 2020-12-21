З Вадимом Мельником уклали контракт на проходження держслужби на період дії карантину

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у понеділок, 21 грудня, призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби. З ним уклали контракт на проходження держслужби на період дії карантину. Про це у Facebook повідомив представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Зазначимо, Кабінет міністрів погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби ще 9 грудня.

Вадим Мельник працював у податковій ще 2000-х рр. При Януковичі очолював Управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), також працював у Міністерстві доходів і зборів.

При цьому у 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Потім Мельник це Управління очолив. Має звання полковника податкової міліції.

Нагадаємо, що 25 листопада Кабмін змінив голову Фіскальної служби. Замість Сергія Солодченка тимчасово керувати відомством був призначений Дмитро Сосинович, який раніше працював у ДФС Житомирської області. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.

Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента Зеленського 14 липня. Свою вимогу президент пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій. А останні відзначилися незадовільною боротьбою з контрабандою на кордоні.