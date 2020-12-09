Уряд погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови ДФС

Кабінет міністрів погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні, яке відбулося у середу, 9 грудня.

Нагадаємо, що у липні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ліквідує ДФС до кінця 2020 року. Скасування фіскальної служби є фактичною умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

До слова, з кінця листопада обов’язки голови цієї служби виконував Дмитро Сосинович. На цій посаді він замінив Сергія Солодченкa, який був в.о керівника з березня 2020 року. В кінці жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова висловила незадоволення робою ДФС під керівництвом Солодченка.

Що відомо про Вадима Мельника

Під час режиму Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ, також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, яке згодом очолив.

У 2016 році після звільнення Мельник задекларував 270 тис. грн зарплати за січень-вересень, 2,5 млн грн подарунку від брата та небанківську позику у майже 1 млн грн.