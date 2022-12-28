Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило новий перелік територій, на основі якого переселенцям виплачуватимуть соцдопомогу. Про це йдеться в наказі Мінінтеграції, опублікованому 22 грудня.

Території в переліку поділені на ті, які окуповані Росією, і ті, на яких велися або досі ведуть бойові дії. Також до переліку включені території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого, але наразі вони деокуповані. Загалом до нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і Києва.

Усі внутрішні переселенці, мешканці цих громад, отримають грошову допомогу від держави. Для людей з інвалідністю та дітей ці виплати становлять 3 тис. грн, для решти категорій – 2 тис. грн.

«Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію», – зазначили в Мінінтеграції.

Додамо, що цей перелік використовують при організації виплат ВПО, приватизації держмайна, спрощеному вступі до закладів освіти тощо.