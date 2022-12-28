Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою в закон, що передбачає призупинення та анулювання кредитів за майно, пошкоджене внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними KSE Institute, з 24 лютого до 1 листопада 2022 року від бойових дій постраждали щонайменше 136 тисяч об'єктів житла та 188 тисяч автомобілів і щодня ці цифри зростають.

ZAXID.NET пояснює, кого стосуватиметься закон та як ним скористатися.

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Як списати кредит за житло?

Прийнятий депутатами закон передбачає замороження кредиту – виплати основної суми, відсотків, комісій та інших платежів, – для тих, хто отримає від держави компенсацію за зруйноване війною майно. Крім цього, у деяких випадках закон дозволяє кредит повністю анулювати.

Аби скористатися правом на замороження кредиту, необхідно відповідати певним вимогам, зокрема:

нерухомість повинна бути розташована на окупованій території або на території, де ведуться бойові дії;

нерухомість пошкоджена внаслідок війни (йдеться про житло, яке можна відновити);

нерухомість знищена внаслідок війни (житло не можна відновити або робити це економічно не вигідно).

При цьому, кредитор отримає право на компенсацію цієї позики від держави і після виплати цієї компенсації він все одно має погасити кредит.

Інші збитки кредитора, які він завдав банку, несплачені відсотки чи комісії, мають відшкодуватися за рахунок держави-агресора. Однак у законі не прописана процедура, як і коли це має відбуватися.

Також держава дозволяє повністю анулювати кредит на нерухомість. При цьому нерухомість має відповідати таким вимогам:

станом на 23 лютого була відсутня протермінована заборгованість за кредитним договором;

кредит брали безпосередньо на придбання, реконструкцію чи будівництво нерухомості.

У випадку анулювання кредиту банк чи інша фінустанова може розраховувати на компенсацію від держави. Її розмір не має перевищувати основної суми кредиту. Однак, як і у випадку замороження кредиту, інші витрати кредитора має відшкодувати держава-агресор.

Як списати кредит за автомобіль?

Анулювати кредиту за пошкоджений автомобіль можна за схожою схемою, що і нерухомість. При цьому, автомобіль має відповіати таким вимогам:

станом на 23 лютого автомобіль був єдиним у сім’ї позичальника;

відремонтувати авто технічно неможливо або економічно невигідно;

станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно з договором є придбання автомобіля.

Разом із заявою треба подати документи, що підтверджують відповідність усім цим пунктам. Однак якими саме мають бути документи – поки невідомо.

Кредитор так само може розраховувати на компенсацію від держави, а також на відшкодування збитків від країни-агресора.

Хто, куди та як може подати заявку?

Претендувати на списання кредитів за зруйноване майно можуть власники квартир, приватних будинків, садових або дачних будинків, ті, у кого є недобудована нерухомість та власники пошкоджених бойовими діями автомобілів. Подати заявку на списання кредиту можна впродовж періоду дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

Для цього позичальник має звернутися до кредитора з відповідною заявою та документами, що підтверджують його право на призупинення чи анулювання кредиту. При цьому, перелік цих документів та порядок їх видачі ще не затверджений. У пояснювальній записці до закону вказано, що Кабмін має їх затвердити впродовж 30 днів після набуття чинності цього закону.

Після перевірки документів банк чи інша фінустанова-кредитор має анулювати чи призупинити дію кредиту та очікувати компенсації від держави.