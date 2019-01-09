Кабмін оскаржив рішення про поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС

Апеляції подали Кабінет міністрів і Державна фіскальна служба

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 15:391240

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Кабінет Міністрів оскаржив поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Про це повідомиляють «Українські новини» з посиланням на інформацію з Шостого апеляційного адміністративного суду у середу, 9 січня.

«Буквально напередодні апеляційна скарга надійшла в суд», - розповіла представниця прес-служби.

За її словами, апеляції подали Кабмін і Фіскальна служба. Суддя і дата розгляду справи ще не визначені.

Як повідомляв ZAXID.NET, Насірова звільнили 31 січня 2018 року в зв'язку з наявністю в нього британського громадянства. Він подав позов про незаконність звільнення, і 11 грудня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Кабміну. В уряді заявили, що не збираються повертати Насірова на посаду.

Насірова звинувачують у зловживанні владою і службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК). За версією слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка». На думку детективів НАБУ, впродовж 2015 року він узяв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у схемі, на загальну суму 2,019 млрд грн.

Його також звинувачують у тому, що рішення приймалися заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів. Окрім того, слідство стверджує, що Насіров збрехав «Укргазвидобуванню» і Держслужбі геології і надр про відсутність у цих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання ними умов договорів про спільну діяльність у частині сплати ренти, що могло б стати підставою для розірвання договорів.

В Окружному адміністративному суді Києва стверджують, що звільнення Романа Насирова з посади голови Державної фіскальної служби було безпідставним і з порушенням процедури. Саме це і послужило підставою для його поновлення на посаді.

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