Розміри грантів збільшать майже у 5 разів

Кабінет міністрів України схвалив розроблений Міносвіти проєкт указу президента про суттєве збільшення розмірів грантів молодим вченим та докторам наук. Міністр освіти Оксен Лісовий назвав це наймасштабнішим підвищенням за понад 15 років.

Нові розміри грантів становитимуть:

докторам наук (до 40 років включно) – 7 грантів по 500 тис. грн;

докторантам (до 35 років включно) – 20 грантів по 400 тис. грн;

кандидатам наук/докторам філософії (до 35 років включно) – 50 грантів по 300 тис. грн;

докторам наук (до 45 років включно) – 20 грантів по 700 тис. грн.

Згідно з умовами отримання президентських грантів, зараз їх розмір становить від 60 тис. грн до 150 тис. грн.

«Оновлений порядок визначає, що гранти надаватимуть на наукові й науково-технічні проєкти, спрямовані на актуальні потреби держави – проєкти у сфері безпеки й оборони, економічний розвиток, суспільні виклики та технологічні інновації. Це дасть змогу сфокусувати підтримку на дослідженнях із найбільшим потенціалом практичного впливу», – вказано у повідомленні міністерства освіти.

Подаватися на грант зможуть лише громадяни України, які провадять наукову діяльність в Україні на постійній основі. Уніфіковано пакет документів та впроваджено верифікацію заявників Національним фондом досліджень України. Фонд перевірятиме відповідність формальним критеріям і створюватиме рейтинговий список проєктів.