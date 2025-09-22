Президент МАН Станіслав Довгий (ліворуч) та гендиректор Baykar Халюк Байрактар підписали меморандум про співпрацю

Турецька оборона компанія Baykar, яка виготовляє ударні безпілотники Bayraktar, підписала меморандум з Малою академією наук (МАН) про створення центру авіаційних та космічних технологій для дітей і молоді в Україні.

Як повідомила Мала академія наук, у турецькому Стамбулі пройшов Teknofest-2025 – один із наймасштабніших світових фестивалів авіаційних і космічних технологій. Під час заходу турецька оборонна компанія Baykar підписала меморандум з Малою академією наук, що передбачає створення Центру авіаційних та космічних технологій для дітей і молоді.

«Ми співпрацюємо з Малою академією наук України та плануємо створити в Києві науковий центр, подібний до тих, які вже працюють у турецьких містах. Хочемо, щоб це був соціальний проєкт і технологічний міст між двома країнами», – сказав генеральний директор Baykar Халюк Байрактар у коментарі для інформаційного агентства «Укрінформ».

Президент МАН України Станіслав Довгий наголосив, що партнерство з компанією Baykar відкриває нові горизонти для української молоді.

«Ця угода відкриває додаткові можливості для створення в Україні Центру авіаційних та космічних технологій для дітей і молоді, де будуть розташовані лабораторії та майстерні, а також навчальні приміщення для вчителів природничих і технічних дисциплін. Я впевнений, що, об’єднавши зусилля, ми закладаємо основу для нових ініціатив, які надихнуть молодь займатися наукою», – повідомив президент МАН.

Під час Teknofest-2025 Мала академія наук підписав ще один важливий документ – меморандум із Turkish Technology Team Foundation – організацією, що допомагає поширювати науково-технічні знання серед молоді та підтримує технологічне підприємництво.