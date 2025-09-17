Литва відкрила школу з управління дронами на кордоні з Росією
Там навчатимуть дорослих і дітей віком від 10 років
Міністерство оборони Литви відкрило першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років і дорослих навчатимуть керувати дронами, збирати та програмувати їх. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомило агентство Reuters.
Школу з управління дронами відкрили в Таураге, за 20 км від російського Калінінграда.
«Йдеться про створення військових оборонних можливостей, до чого Литва ставиться дуже серйозно, оскільки межує з Росією та Білоруссю», – заявив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас
Викладач школи Міндаугас Тамосайтіс розповів, що учнів навчатимуть керувати FPV-дронами, квадрокоптерами та однокрилими дронами.
Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що Литва у 2026 році планує розгорнути систему акустичного виявлення безпілотників від українського розробника.