Школу з управління дронами відкрили в Таураге

Міністерство оборони Литви відкрило першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років і дорослих навчатимуть керувати дронами, збирати та програмувати їх. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомило агентство Reuters.

Школу з управління дронами відкрили в Таураге, за 20 км від російського Калінінграда.

«Йдеться про створення військових оборонних можливостей, до чого Литва ставиться дуже серйозно, оскільки межує з Росією та Білоруссю», – заявив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас

Викладач школи Міндаугас Тамосайтіс розповів, що учнів навчатимуть керувати FPV-дронами, квадрокоптерами та однокрилими дронами.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що Литва у 2026 році планує розгорнути систему акустичного виявлення безпілотників від українського розробника.