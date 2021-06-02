Кабінет міністрів затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі. Про це повідомила прес-служба міністерства економіки.

Зростання ВВП прогнозується на рівні 3,8% у 2022 році, 4,7% у 2023 році та 5% у 2024 році.

Дефіцит бюджету, очікують урядовці, скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% з 2023 року.

Державний борг планується зменшити до рівня менше від 50% ВВП. «Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачатимемо на медицину, оборону та освіту», – повідомив під час засідання уряду 2 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, завдяки проведеним реформам вже 2023 року Україна зможе отримати стабільний економічний поступ фактично у 5% щороку.

Реальна середньомісячна заробітна плата працівників збільшиться на 4,4% 2022 року, на 6,1% 2023-го та на 5,6% 2024-го.

Рівень безробіття поступово скорочуватиметься: наступного року до 8,5%, 2023 року до 8%, 2024 року до 7,8%.

Уряд прогнозує, що інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, наступного року вона становитиме 6,2%.

Курс долара очікується в межах 28-29 грн.

Зростання експорту товарів і послуг прогнозують на рівні 6,5% 2022 року з подальшим нарощуванням темпів зростання до 7,7% 2023 року та до 7,9% 2024 року.

Нагадаємо, бюджетна декларація разом із фінансово-економічним обґрунтуванням має бути подана на розгляд до Верховної Ради.