Україна 31 травня вперше здійснила виплату на суму 40,75 млн доларів або ж 1,12 млрд грн за державними варантами (державними деривативами), випущеними під час реструктуризації держборгу 2015 року.

Як повідомила «Економічна правда», дохідність цих варантів прив’язана до показника ВВП України, себто сума виплат залежить від зростання економіки. Цьогоріч виплати становлять 40 750 645 доларів.

ВВП-варанти з’явилися як продукт реструктуризації боргу у 2015 році, коли кредитори в обмін на них погодилися списати 3,6 млрд доларів боргу України. Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить 3,24 млрд дол, а термін їхнього обігу спливе 2040 року.

Виплати можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, а саме 2019-го. Тоді економіка зросла на 3,2%.

За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

Згідно з прогнозом МВФ щодо обсягу ВВП 2021 року, то за варантами у 2023 році уряду доведеться заплатити близько 642 млн дол, тобто майже ушістнадцятеро більше, ніж у 2021 році.

Як повідомив «Інтерфакс-Україна», Україна в середині серпня 2020 року оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 11% своїх ВВП-варантів для зменшення виплат за ними в майбутньому. Орієнтовно виплати за ВВП-варантами у 2021 році до їх часткового викупу оцінювалися в 40 млн доларів, кошти для них були передбачені в держбюджеті.

Загалом за перші чотири місяці 2021 року Україна витратила на погашення та обслуговування державного боргу понад 180 млрд грн, без урахування виплат за варантами.