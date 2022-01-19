Кабінет міністрів України утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Як пише «Укрінформ», відповідне рішення ухвалене на засіданні в середу, 19 січня, без обговорення.

«Утворити Державну службу України у справах дітей як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей», – йдеться в проекті постанови.

Документ передбачає утворення Державної служби у справах дітей та внесення відповідних змін до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабміном через відповідних членів уряду.

Також Міністерству соціальної політики доручили у двомісячний строк підготувати та подати до Кабміну проект Положення про Державну службу у справах дітей, а Фонду державного майна – вирішити питання розміщення Держслужби.