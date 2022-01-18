Нововолинський міський суд призначив штраф чоловікові, який побив свого малолітнього сина. Ввечері 8 листопада 2021 року під час сварки чоловік спершу почав душити хлопця, а тоді декілька разів вдарив у голову. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження. Обвинувачений батько визнав свою провину, суд призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 12 січня, інцидент стався 8 листопада 2021 року, близько 22:00. Між батьком та його малолітнім сином виникла суперечка, в ході якої чоловік застосував фізичну силу. Причиною конфлікту стало те, що хлопець пішов до сусідки зарядити телефон.

«Руками схопив його за шию та почав душити, після чого схопив за одяг та наніс один удар головою в лобну ділянку голови потерпілого, від чого останній впав. В подальшому [обвинувачений], продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заподіяння тілесних ушкоджень своєму малолітньому сину, кулаком правої руки наніс близько семи ударів в ділянку голови потерпілого», – йдеться у вироку.

Згідно з висновком судмедексперта, дитина отримала легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Обвинувачений батько свою провину визнав та у вчиненому розкаявся.

Суддя Микола Ушаков визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я) та призначив йому мінімальний за цією статтею штраф 850 грн.

Зазначимо, що 24 листопада Нововолинський суд видав обмежувальний припис, який забороняв чоловікові наближатись до своїх синів ближче, ніж на 100 метрів, а також спілкуватись і переписуватись з ними. У рішенні також йдеться, що чоловік тривалий час чинить психологічне та фізичне насильство відносно матері дітей, через що вона змушена була змінювати місце проживання.