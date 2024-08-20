Наразі до виробництва дронів залучені 500 українських компаній

Кабінет міністрів України за ініціативи президента Володимира Зеленського офіційно затвердив створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ та виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для них. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами урядовця, Україна стала першою державою у світі, яка завершує комплектування Сил безпілотних систем. Загалом вже здійснено контракти на 1 млн дронів, а 500 українських виробників виготовляють БпЛА.

«Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Також сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони», – повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 2 серпня Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів. Торги відбудуться через закритий модуль Prozorro, де приховано чутливу інформацію, яку могли б використати росіяни.

Раніше, у липні, в Україні стало можливо здійснювати закупівлі БПЛА українського виробництва через закритий функціонал Prozorro. До цього держава могла здійснювати закриті закупівлі у Prozorro лише іноземних дронів масово виробництва.