Раніше харчуватися безоплатно в школах могли тільки діти з пільгових категорій

Із жовтня 2024 року учнів молодших класів харчуватимуть у школах безкоштовно. Гроші на шкільні обіди 1-4 класів виділили з держбюджету, повідомила у п’ятницю, 4 жовтня, пресслужба уряду.

На проєкт безплатного харчування для дітей молодших класів по всій території України виділили 2 млрд грн з державного бюджету. Кошти передадуть місцевим громадам у формі субвенції.

«Учні отримають якісне та поживне гаряче харчування. Раніше безоплатно харчувалися лише діти з пільгових категорій. У школах має бути організовано очне або змішане навчання. Громади можуть використовувати державні кошти для закупівлі продуктів або оплати послуг кейтерингу», – повідомили у пресслужбі Кабміну.

Зазначається, що вартість гарячого харчування для 1-4 класів не має перевищувати вартість харчування учнів 5-11 класів. Усі процеси щодо запровадження безплатного харчування мають відповідати законодавчим вимогам про якість та безпечність харчових продуктів.

«Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку. Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни», – повідомили у пресслужбі Міносвіти.

Субвенція є частиною реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська у 2020 році. Першим етапом реформи було запровадження у 2021 році оновленого меню для учнів, яке містить менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів.