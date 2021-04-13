Нові норми та порядок організації харчування у навчальних та оздоровчих дитячих закладах, які нещодавно розробив Кабмін, запрацюють вже цьогоріч, з 1 вересня. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Нові норми мають на меті зробити шкільне харчування більш збалансованим та корисним для дітей і передбачають чіткий розподіл білків, жирів та вуглеводів, які мають містити страви, пропоновані школярам упродовж дня.

Зазначається, що особливу увагу при організації харчування приділятимуть зниженню кількості спожитого цукру. Зокрема, вміст цукрів у харчових продуктах, призначених для продажу в буфетах, торговельних апаратах, які пропонуються школярам, та у харчових продуктах, що використовуються для приготування готових страв, обмежується на рівні не більш ніж 10 грамів на 100 г/мл харчового продукту.

Серед інших змін норм, які запрацюють із 1 вересня цього року:

кількість цукру зменшиться у 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прийом їжі;

кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;

кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г до 30-50 г;

кількість м’яса збільшиться так, щоби протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;

кількість молочних продуктів збільшиться при формуванні меню: новими нормами передбачено одну порцію молока чи молочних продуктів щодня, а саме: 200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру, або 125 г сиру кисломолочного, або 75 г сиру м’якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

«Важливим елементом забезпечення усіх школярів здоровою та безпечною їжею є врахування особливих дієтичних потреб здобувачів освіти. Так, залежно від цих потреб дітей мають обов’язково інформувати про ті харчові елементи у складі страв, що можуть викликати погіршення стану здоров’я або алергічну реакцію», – йдеться у повідомленні.

Школярам з харчовою алергією на молоко та молочні продукти (відповідно до медичної довідки, виданої лікарем загальної практики – сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, в якій зазначено особливі дієтичні потреби дитини із встановленим діагнозом) для харчування також пропонуються рослинні напої.

А школярам із підтвердженим діагнозом целіакія (непереносимість глютену) мають пропонуватися продукти і страви, що не містять глютену та його слідів - їхній перелік є у документі.

У Міносвіти наголошують, що в закладах загальної середньої освіти для учнів усіх класів незалежно від навчальної зміни має бути організовано щонайменше одноразове гаряче харчування відповідно до норм.

Реформування шкільного харчування було розпочато у 2020 році і є однією з цілей, визначених Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі, схваленою Указом Президента України від 25.05.2020 №195/2020.

Реформа впроваджується Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Реформа шкільного харчування підтримується всіма регіонами: у кожній області діють регіональні плани щодо створення належних умов для безпечного харчування в закладах освіти, забезпечується систематичне навчання персоналу, який задіяний в організації шкільного харчування, постійно вдосконалюється організація шкільного харчування, забезпечується формування культури здорового харчування.