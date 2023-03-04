Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму, що включає заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції. Про це 4 березня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії у 2021-2025 роках.

«Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію», – йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль додав, що такий важливий документ «повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень», тому уряд вдосконалюватиме його разом із парламентом, а також із іншими стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.

Кабмін на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ, після того, як 4 березня конкурсна комісія обрала трьох переможців конкурсу.