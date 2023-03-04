Семен Кривонос, Сергій Гупяк та Роман Осипчук (зліва на право)

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) обрала трьох переможців із 11 попередньо відібраних кандидатів. На посаду глави НАБУ претендують Семен Кривонос, Сергій Гупяк та Роман Осипчук.

Як повідомила прес-служба комісії, 4 березня відбулося засідання, на якому комісія з 11 кандидатів відібрала трьох переможців:

Семен Кривонос, голова Державної інспекції архітектури та містобудування;

Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР на Хмельниччині;

Роман Осипчук, керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Остаточного переможця, який обійме посаду директора НАБУ, має обрати Кабмін.

Зазначимо, що НАБУ працює без постійного керівника з квітня 2022 року, коли закінчились повноваження Артема Ситника. Його обов’язки наразі виконує Гізо Углава. Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.

25 лютого комісія обрала 11 кандидатів, із яких і вибрали трьох переможців.