На главу Національного антикорупційного бюро претендують 11 кандидатів
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25 лютого, після засідання комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), до співбесід допустили 11 кандидатів. Про це повідомила прес-служба профільної комісії.
Зокрема комісія затвердила результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності. 11 кандидатів тепер мають пройти співбесіди на відповідність критерію компетентності.
Таким чином, до фінальної частини конкурсу увійшли:
- Юрій Бєлоусов, керівник департаменту війни Офісу генпрокурора;
- Максим Ворвуль, старший детектив НАБУ;
- Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР на Хмельниччині;
- Семен Кривонос, голова Державної інспекції архітектури та містобудування;
- Сергій Наумюк, керівник підрозділу детективів НАБУ;
- Олег Опішняк, прокурор відділу генеральної інспекції Офісу генпрокурора;
- Роман Осипчук, керівник управління внутрішнього контролю НАБУ;
- Віктор Павлущик, старший детектив НАБУ;
- Вероніка Плотнікова, керівниця управління Офісу генпрокурора;
- Володимир Церковний, старший детектив НАБУ;
- Олександр Цивінський, керівник відділу детективів НАБУ.
На наступному етапі конкурсу комісія має оцінити професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку кандидатів.
Зазначимо, що НАБУ працює без постійного керівника з квітня 2022 року, коли закінчились повноваження Артема Ситника. Його обов’язки наразі виконує Гізо Углава. Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.