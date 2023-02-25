Після співбесід 11 кандидатів комісія НАБУ відбере фінальну трійку претендентів на керівника Національного антикорупційного бюро

25 лютого, після засідання комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), до співбесід допустили 11 кандидатів. Про це повідомила прес-служба профільної комісії.

Зокрема комісія затвердила результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності. 11 кандидатів тепер мають пройти співбесіди на відповідність критерію компетентності.

Таким чином, до фінальної частини конкурсу увійшли:

Юрій Бєлоусов, керівник департаменту війни Офісу генпрокурора;

Максим Ворвуль, старший детектив НАБУ;

Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР на Хмельниччині;

Семен Кривонос, голова Державної інспекції архітектури та містобудування;

Сергій Наумюк, керівник підрозділу детективів НАБУ;

Олег Опішняк, прокурор відділу генеральної інспекції Офісу генпрокурора;

Роман Осипчук, керівник управління внутрішнього контролю НАБУ;

Віктор Павлущик, старший детектив НАБУ;

Вероніка Плотнікова, керівниця управління Офісу генпрокурора;

Володимир Церковний, старший детектив НАБУ;

Олександр Цивінський, керівник відділу детективів НАБУ.

На наступному етапі конкурсу комісія має оцінити професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку кандидатів.

Зазначимо, що НАБУ працює без постійного керівника з квітня 2022 року, коли закінчились повноваження Артема Ситника. Його обов’язки наразі виконує Гізо Углава. Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.