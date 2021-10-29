Дата початку продажів і ціни Mercedes-Benz SL поки не оголошені

Компанія Mercedes-Benz повністю розсекретила спортивний кабріолет SL нового покоління із посадковою формулою 2+2, який замінить не лише старий SL, а й Mercedes-AMG GT Roadster.

Кабріолет зроблений з нуля на власній платформі з новою п’ятиважельною підвіскою спереду та ззаду. Кузов – композитний: з алюмінію, магнію, вуглепластику та сталі. Він жорсткіший за кручення на 18%. Але при цьому автомобіль став важчим на 150 кг (мінімум 1950 кг). Така плата за два додаткових місця, повний привод і сучасні технології. При цьому другий ряд – відверто дитячий, призначений для пасажирів невеликого зросту. Об’єм багажника зі складеним дахом – 213 л, з розкладеним – 240 л.

Як повідомляє видання avtomir.ua, навіть зі складеним дахом кузов має гарні аеродинамічні показники: сх = 0,31, але це з закритим положенням активних аеродинамічних елементів. Задня вісь тепер поворотна, але кут відхилення невеликий, лише 2,5 градуси: на швидкості до 100 км/год задні колеса повертаються в бік, протилежний переднім, після 100 км/год – в той самий бік, що і передні. На версії SL 55 встановлені адаптивні амортизатори AMG Ride Control, на версії SL 65 активна підвіска AMG Active Ride Control на гідроциліндрах. Повний привод 4Matic+ з муфтою відбору потужності на передню вісь входить у стандартне оснащення обох версій, а ось задній диференціал з електронним управлінням є тільки на версії SL 65 (на SL 55 його можна отримати за доплату).

Обидві представлені версії забезпечені 4,0-літровою бензиновою «бітурбовісімкою» М 177 у парі з 9-ступеневим «автоматом» AMG Speedshift з одним багатодисковим зчепленням замість гідротрансформатора. Mercedes-AMG SL 65 4Matic+ (585 к.с., 800 Нм) розганяється до 100 км/год за 3,6 с, молодший SL 55 4Matic+ (476 к.с., 700 Нм) – за 3,9 с, максимальна швидкість – 315 та 295 км/год відповідно.

Дата початку продажів і ціни поки не оголошені, але вже відомо, що новий SL матиме базову версію з 6-циліндровим мотором, а також топову гібридну версію E Performance з силовою установкою, повністю або частково запозиченою у ліфтбека Mercedes-AMG GT 63 SE Performance.