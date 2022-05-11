При дефіциті калію урожай не тішитиме особливо величиною та смаком, буде непридатний для зберігання та транспортування

Калій надзвичайно важливий для правильного розвитку рослин, особливо в період їх цвітіння та формування зав’язей. Це основний будівельний матеріал для клітин, без нього не відбувається накопичення цукрів та утворення крохмалю. При дефіциті калію урожай не тішитиме особливо величиною та смаком, буде непридатний для зберігання та транспортування.

Безхлорними калійними добривами необхідно підгодовувати виноград, огірки, помідори, картоплю, буряк, усі бобові та капустяні. Крім того, мінеральні комплекси, що містять калій, сприятливо впливають на газонні трави, декоративні чагарники та квіти. Про симптоми браку та надлишку калію, найкращі калієвмісні добрива, а також правила їх внесення розповідає «Дім і сад».

Ознаки дефіциту та надлишку калію

Калійне голодування негативно позначається на рості та розвитку рослин. Візуально цей стан досить легко помітити:

листя інтенсивно змінює забарвлення: молоде – синіє, старе – жовтіє і утворює суху облямівку по краях;

рослини значно відстають у зростанні та масово скидають зав’язі.

Нестача калію призводить до виникнення грибкових захворювань, нові пагони відмирають. Найчастіше це відбувається на торф’яних, піщаних та супіщаних ґрунтах, з яких калій легко вимивається.

Надлишок калію, який часто виникає при неправильній агротехніці на важких глинистих ґрунтах, не менш шкідливий, тому потрібно чітко дотримуватися інструкцій та спостерігати за станом рослин. Ознаки «калійного передозування»:

на листі утворюється «мозаїка» з блідих плям – через надлишок калію рослини не можуть засвоювати магній;

верхівки рослин значно темніші, майже бурі;

усі частини рослини стають ламкими.

Найпопулярніші добрива

Фосфат калію – мінеральне добриво з високою концентрацією основної речовини, що добре засвоюється рослинами. Використовується для підживлення овочевих, ягідних культур, декоративних чагарників і квітів.

Калієва селітра (нітрат калію) містить 38% калію та 13% азоту, універсальний стимулятор росту для всіх рослин. Цей мінеральний комплекс рекомендується вносити навесні під час посадки рослин та влітку для зміцнення коріння.

Калімагнезія – безхлорний мінеральний комплекс, до складу якого входять калій та магній. Ідеально підходить для підживлення винограду. Найбільший ефект досягається на піщаних ґрунтах.

Хлористий калій у своєму складі містить понад 60% калію та близько 40% хлору. Через такий високий вміст хлору це добриво рекомендується вносити виключно під зиму.

Гумат калію виготовлений на основі гною, мулу, торфу та вугілля, що робить цей комплекс екологічно чистим та безпечним. Крім гумінових кислот та калію, до складу входить азот, що робить його універсальним добривом.

Сірчанокислий калій (сульфат калію) – дрібні сірі кристали, які добре розчиняються у воді. Комплекс містить 50% калію, а також кальцій, сірку та магній. Рекомендується для підживлення овочів, особливо редьки, редиски та капусти, а також усіх видів хлорофобних рослин, насамперед винограду. Можна використовувати будь-якої пори року на всіх типах ґрунтів.

Калійна сіль містить близько 40% калію, а також хлор. Її не можна використовувати для підживлення хлорофобів та ягідних чагарників, натомість вона сприятливо впливає на буряк. Добриво рекомендується вносити ґрунт восени при перекопуванні городу.

Коли та як вносити калій

Калійні комплекси, особливо ті, що містять хлор, вносять при перекопуванні ґрунту восени, а також напровесні при посадці рослин. Рідкі форми добрив використовують улітку напередодні цвітіння декоративних культур, дозрівання плодів або після збирання врожаю. Сумішшю обприскують листя або вносять його безпосередньо під корінь.

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