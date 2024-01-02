Президент провів першу міжнародну розмову у 2024 році з Джастіном Трюдо

Канада передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони норвезько-американського виробництва NASAMS. Про це повідомив у понеділок, 1 січня, президент України Володимир Зеленський.

Про передачу ППО Володимир Зеленський заявив після проведення першої у 2024 році міжнародної розмови. Президент поспілкувався із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та обговорив безпекові питання.

«Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари «шахедів». Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Джастін Трюдо заявив про готовність допомагати у постленні протиповітряної оборони України, тож анонсував постачання додаткових систем ППО NASAMS. Крім того, лідери країн обговорили підготовку до четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру у Давосі. Зазначається, що зустріч відбудеться у середині січня.