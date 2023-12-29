Після останньої російської атаки 29 грудня Велика Британія надішле в Україну сотні ракет для британських систем ППО. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

«Продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети», – написав Грант Шаппс.

За словами британського міністра, обстріл 29 грудня є варварським, а Владімір Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість її партнерів. Грант Шаппс зазначив, що Росія відчайдушно намагається «відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників».

Зазначимо, що 29 грудня Росія дронами та ракетами обстріляла низку українських міст. Зокрема, Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Сміла тощо. У Повітряних силах атаку назвали найбільшою з 24 лютого 2022 року. Окупанти запустили 158 повітряних цілей. Військовим вдалось знищити 87 ракет та 27 дронів. Наразі відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених.