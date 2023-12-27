Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти війні Росії

У середу, 27 грудня, міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти війні Росії. Зокрема до нового пакета, вартість якого становить до 250 млн доларів, увійшли:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Ці засоби підтримають найнагальніші потреби України, щоб дати можливість її силам захистити свій суверенітет і незалежність. Лідерство США має важливе значення для підтримки коаліційних зусиль близько 50 союзників і партнерів, які зараз підтримують Україну», – йдеться у повідомленні міноборони США.

Сполучені Штати виділили уже понад 44,9 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.