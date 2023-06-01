Маркування на фільтрах канадських сигарет впроваджуватимуться до 2025

Канада першою у світі почне розміщувати медичні попередження про шкідливість куріння на кожній окремій сигареті. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

На думку канадських чиновників, маркування на фільтрах окремих сигарет, маленьких сигарах, трубках та інших тютюнових виробах зробить «практично неможливим для курця уникнути попереджень щодо шкоди здоров’ю». Нові правила набудуть чинності з 1 серпня 2023 року і поетапно впроваджуватимуться протягом 2024-2025 років, починаючи з сигарет найбільшого розміру.

Таке маркування також є одним з кроків стратегії Канади щодо скорочення споживання тютюну до менш ніж 5% від населення до 2035 року [зараз курцями в Канаді вважаються близкь 10% громадян]. Воно буде доповнюватися іншими заходами, спрямованими на зменшення кількості курців у країні, включно з розміщенням страшніших медичних повідомлень на пачках сигарет.

Канадські урядовці наголосили, що споживання тютюну продовжує залишатися однією з найбільш серйозних проблем охорони здоров'я в Канаді, а також головною причиною захворювань та передчасних смертей, яких можна було б уникнути.