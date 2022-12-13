Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Згідно з новим законом, у країні не будуть продавати тютюн людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше, повідомляє The Guardian.

Цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним: ідеться про різке скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі та в супермаркетах. Наприклад, кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, скоротиться вдесятеро порівняно з чинним рівнем – з 6 тисяч до 600 по всій країні.

Країна також збільшила фінансування медичних послуг та кампаній та розгорнула послуги з відмови від куріння спеціально для громад маорі та мешканців тихоокеанських островів. Усі ці закони вже пройшли остаточне читання і набудуть чинності 2023 року.

Нова Зеландія намагається досягти своєї мети зробити країну вільною від тютюнового диму до 2025 року. Також влада країни порахувала, що зменшення курців у Новій Зеландії дозволить системі охорони здоров’я заощадити до 5 млрд доларів, які зараз витрачаються на лікування хвороб, до яких призводить куріння, зокрема – різних видів раку.