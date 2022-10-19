Відтепер на порушників антитютюнового законодавства можна поскаржитись онлайн

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України запустив платформу, на якій можна повідомити про куріння у громадських місцях та інші порушення антитютюнового законодавства.

Зокрема, на сайті платформи можна подати скаргу, якщо ви помітили незаконний продаж тютюнових виробів, їх рекламування або виявили заклади, в яких ігнорується заборона куріння. Система автоматично направить скаргу до відповідного органу контролю, повідомив Центр громадського здоров’я.

За допомогою платформи громадяни можуть повідомити про такі порушення:

куріння в ресторанах, барах, кафе;

куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;

реклама тютюнових виробів;

нелегальна торгівля тютюновими виробами;

відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 11 липня почали діяти нові норми антитютюнового закону. Він забороняє куріння електронних сигарет і кальянів у громадських місцях. Заборона на куріння звичайних сигарет у громадських місцях діє в Україні з 2012 року.