Канада розширить спроможності логістичного хабу у Шотландії, щоб прискорити постачання зброї і боєприпасів Україні та союзникам на східному флангу НАТО. Про це повідомляє канадське CBC, посилаючись на міністерку оборони Аніту Ананд.

Вона повідомила, що до перевезення залучать вже третій літак CC-130 та більше військовослужбовців.

«Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військової допомоги в Україну, постачаючи ще більше», – зазначила Аніта Ананд.

Міністерка додала, що усім країнам НАТО доводиться шукати баланс між тим, щоб ефективно допомагати Україні і забезпечувати потреби власних збройних сил.

Раніше цього тижня канадським ЗМІ стало відомо, що Україна просила уряд Канади про бронетехніку, гаубиці та зимову форму для військових. Ще влітку заначалось, що Канада готова надати 39 бронетранспортерів і це питання обговорювалося з промисловцями.

У серпні стало відомо, що Канада відправить понад дві сотні своїх армійців до Великої Британії. Вони навчатимуть українських військових на базі у південно-східній Англії. Окрім стрільб українські військові вчитимуться надавати першу допомогу та патрулювати територію.