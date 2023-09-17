Канада вкладає 33 млн канадських доларів (приблизно 23 млн євро) у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України. Про це Міністерство національної оборони канади повідомило в неділю, 17 вересня.

Як заявив міністр оборони Канади Білл Блер, внесок його країни направлений у партнерський фонд для придбання Україні «високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони» для захисту від російських атак ракетами та безпілотниками. Цей фонд створила Велика Британія, але в ньому також беруть участь Данія, Нідерланди та США.

Блер повідомив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 млн канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

Загалом З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада вже виділила допомогу на суму понад 8 млрд канадських доларів, з яких близько 1,8 млрд спрямовано на військову допомогу.

Як повідомляв ZAXID.NET, у серпні Україна почала перемовини з Канадою про гарантії безпеки, відповідно до декларації G7.