Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, які передбачені спільною декларацією G7 про підтримку України. Про це пізно ввечері у п’ятницю, 25 серпня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами», – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що мета таких двосторонніх гарантій безпеки – зробити Україну більш захищеною до її вступу в НАТО. Водночас Єрмак наголосив, що єдиною найнадійнішою гарантією безпеки для України є її вступ у НАТО.

Нагадаємо: Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Лідери узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. До цієї декларації, крім країн G7, приєдналися вже 18 країн і ця кількість ще може зрости.