Уряд Канади запропонував надати кредит розміром до 120 млн канадських доларів (орієнтовно 95,6 млн доларів США) для підтримки економічної стійкості та розвитку України.

«Сьогодні високоповажний Харджит С. Саджан, міністр міжнародного розвитку і міністр, відповідальний за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади, та високоповажна Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосили, що Канада запропонувала надати кредит розміром до 120 млн доларів уряду України, щоб підтримати економічну стійкість країни та реформи управління», – йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади в п'ятницю, 21 січня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Крім того, Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу розміром до 6 млн канадських доларів для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.

Уряд Канади нагадав, що у 2014 та 2015 роках країна надала Україні кредит на суму 400 млн канадських доларів (по 200 млн на рік) тодішньому новому уряду для підтримки його цілей економічного відновлення та розвитку, і цей кредит був повністю погашений із відсотками відповідно до графіка у 2020 році.

Нова допомога надається у рамках програми суверенних кредитів на 620 млн канадських доларів, затвердженої у 2018 році. Згідно з нею, максимальний термін кредиту – до 10 років. Виплати основного боргу та відсотків мають проводитися не рідше одного разу на рік з можливим пільговим періодом у певних обставинах, а фіксована відсоткова ставка дорівнює вартості позики уряду Канади. Загальна сума кредитів країні в рамках цієї програми не може перевищувати 120 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував канадському уряду за виділення кредиту.

«Вітаю рішення Канади виділити 120 млн доларів допомоги Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами», – написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.