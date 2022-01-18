Причиною відправлення спецназу можуть бути переговори між НАТО та Росією, які «зайшли в глухий кут»

Влада Канади направила в Україну групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR). Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на видання Global News.

Як повідомляється, причиною відправлення спецназу можуть бути переговори між НАТО та Росією, які «зайшли в глухий кут». Також повідомляється, що силовики можуть розробляти план евакуації канадських дипломатів у разі вторгнення російської армії.

«Підрозділ також отримав завдання допомогти в розробленні плану евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення», – пише Global News.

Прес-секретар полку Ембер Біно повідомила, що канадський спецназ працює в Україні ще з 2020 року та займається тренуваннями українських військових у рамках місії UNIFIER. Водночас, джерела видання повідомили, що метою перекидання спецназу є не тренування.

«Утім, наші джерела стверджують, що цей спеціальний контингент, який вилетів до України приблизно 9 січня, не залучений до навчання», – підсумовує видання.