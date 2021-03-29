Уряд Канади запровадив нові санкції стосовно 2 фізичних та 4 юридичних осіб, причетних до окупації Криму. Про це йдеться у заяві канадського уряду, повідомляє «Голос Америки».

В заяві сказано, що нові заходи узгоджуються з діями Європейського Союзу та Великої Британії, скоординовані з Австралією та доповнюють раніше введені санкції.

«Росія протягом 7 років систематично ігнорувала заклики міжнародного співтовариства припинити свої порушення суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України. Народ України заслуговує на краще майбутнє, таке, яке вони зможуть побудувати самі, без втручання Росії. Ось чому ми сьогодні вживаємо заходів, і ми готові вжити подальших заходів із нашими союзниками та партнерами за необхідності», – сказав міністр закордонних справ Канади Марк Гарно.

До санкційного списку потрапили:

генеральний директор «Гранд Сервіс Експресу» (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;

голова «Мостотресту» Леонід Риженькін;

ВАТ «Ленпромтранспроект»;

ФДУП «Кримська залізниця»;

«Кримська перша страхова компанія»;

ВАТ «Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ».

У повідомленні наголошується, що з часу незаконної окупації Криму в 2014 році уряд Росії постійно порушував суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Росія піддала мешканців Криму значним порушенням прав людини і зловживанням.

Росія також розгорнула військові сили на півострові, переселила у Крим сотні тисяч російських громадян і продовжує знищувати історичну спадщину українського та кримськотатарського народів.

Канада закликала Росію припинити незаконну окупацію та звільнити всіх незаконно затриманих політичних в'язнів.

«Канада висловлює рішучу стурбованість з приводу серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, які постійно тривають у Криму під російською окупацією. Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо захищати свої права проти агресивних дій Росії», – йдеться у повідомленні.

До слова, декілька днів назад, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня щодо запровадження санкцій на три роки проти 81 російської компанії та 26 громадян РФ.