Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США, Канада і Велика Британія повинні швидко надати Україні військову підтримку

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що США, Канада і Велика Британія повинні спільно та швидко надати військову підтримку в її протистоянні з Росією та закликав направити більше військових інструкторів до України. Про це він розповів в інтерв’ю канадському сайту The Globe and Mail, опублікованому 5 грудня.

Він сказав, що сухопутні війська України готові до бою, але країна повинна терміново оновити свої можливості протиповітряної оборони, військово-морських сил та засобів радіоелектронної боротьби. Зі слів Резнікова, Україні потрібна «швидка відповідь» від союзників, яка допомогла б їй усунути цю нестачу.

Міністр вважає, що не менш важливим стане те, що канадські, американські та британські солдати будуть розміщені на позиціях поблизу лінії фронту.

«У вас є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо його розширити. Замість того, щоб мати 50 військових інструкторів, надішліть 500», – сказав він, маючи на увазі канадську навчальну місію з 200 солдатів, яка вже розгорнута в країні, уточнює The Globe and Mail.

Зі слів Резнікова, ці війська мають бути розміщені в місцях, де їх може побачити Росія. Як-от у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові.

Що наразі відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, дійсно свідчать про те, що Росія ймовірно готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу та у серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

Раніше глава Пентагону США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. До цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше США утримувалися». Про підготовку «набору значних ініціатив» для стримування Росії говорив і Джо Байден. Водночас про які саме заходи йдеться, він не уточнив.