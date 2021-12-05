Більшість поляків вважають, що НАТО має надати Україні військову підтримку в разі потенційного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування польського агентства дослідження ринку та громадської думки SW Research для газети Rzeczpospolita, опубліковані 5 грудня.

Так, 61,9% опитаних схвально відповіли на питання чи має НАТО надати військову допомогу Україні, якщо вона вона зіткнеться із агресією з боку Росії. Водночас 13% висловилися проти, ще 23% – не визначилися.

Надання військової підтримки підтримують 7 із 10 респондентів віком від 35 до 49 років та майже дві третини опитаних (65%) з доходом у розмірі 1001-2000 злотих (близько 6700-13400 грн). Соціологи зазначають, що військову допомогу підтримують 2 з 3 людини у містах із населенням від 100 тис. до 199 тис. мешканців. Крім того, цю ідею набагато негативніше оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%).

Дослідження проводилося серед користувачів онлайн панелі SW Panel у період з 30 листопада по 1 грудня. Загалом опитали 800 респондентів віком від 18 років.

Що наразі відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, дійсно свідчать про те, що Росія ймовірно готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу та у серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

Раніше глава Пентагону США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. До цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше США утримувалися». Про підготовку «набору значних ініціатив» для стримування Росії говорив і Джо Байден. Водночас про які саме заходи йдеться, він не уточнив.